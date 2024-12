Iodonna.it - Regali di Natale 2024: idee di Fitness e Benessere per corpo e mente

Leggi su Iodonna.it

Dallo scorso anno idia temae Salute sono tra i preferiti degli italiani. Secondo i dati di Confcommercio, i prodotti per la cura della persona hanno registrato nel 2023 un incremento del 8,6% rispetto all’anno precedente. Buoni per massaggi, trattamenti non solo estetici ma che riguardano la cura dele dellarappresentano sempre più i desideri di chi dona e di chi riceve (e non solo a). I temi della Longevità, della sana alimentazione, del sano aspetto fisico sono i più sentiti, a prescindere dal sesso e dall’età. Nella gallery (in aggiornamento) ne abbiamo selezionati alcuni che riteniamo utili, divertenti e raggiungibili da qualsiasi tasca. La ricetta della longevità: 8 comandamenti Xdi: la cura e ilai posti più altiDalla consueta indagine Confcommercio-Format sui consumi diemerge che, per la prima volta dal 2019, aumenta rispetto all’anno precedente la quota di chi farà idi(73,2% contro il 72,7% dell’anno scorso).