L’Ue ci porta alla terza guerra mondiale nucleare | va organizzata la diserzione di massa

E’ davvero triste e sconcertante che un Paese dotato di una civiltà millenaria come il nostro sia oggi rappresentato da una classe politica formata da personaggi di bassissimo livello sia intellettuale che morale, e non mi riferisco solo alle destre al governo. Mentre costoro battibeccano su questioni di infimo rilievo, come l’ammontare del canone Rai, si stanno buttando, in modo solo parzialmente consapevole, nell’abisso della. E il guaio che non ci si buttano solo loro ma trascinano con sé la totalità del popolo italiano.Le radici della catastrofe sono tuttavia proprio nel luogo che avrebbe dovuto costituire la soluzione ed è invece divenuto il problema, e cioè l’Unione europea sempre più strettamente avvintaNato e, per colmo di paradosso, innanzitutto quel Parlamento europeo che dovrebbe essere la rappresentanza del popolo, un popolo, quello europeo, che in realtà non esiste e mai è esistito.