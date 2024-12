Lanazione.it - Romagna. E’qui la festa! Le festività natalizie si colorano di magia

. E' qui la!", è il richiamo ideato da Claudio Cecchetto che scandisce l'arrivo delledi Natale e Capodanno nelle città e nei piccoli borghi romagnoli. Un evento diffuso, che si estende e si sviluppa lungo gli oltre 110 Km di costa, nelle città d’arte e nei piccoli paesi dell’entroterra. Una maratona died emozioni che attraversa il territorio, con più di 100 eventi di vario tipo e adatti a tutti: giovani, famiglie, bambini, amanti dell’arte, appassionati di musica. Da non perdere i tradizionali mercatini per chi è alla ricerca di idee regalo, le terme e i centri benessere per chi ama il relax, i sentieri o le camminate sulla spiaggia per chi preferisce lo sport, i presepi artigianali, le mostre d’arte e le illuminazioni dei monumenti per chi subisce il fascino dell’arte.