Non solo Campania: paura a Firenze per il calciatore Bove. Tavares si è dimesso da Stellantis

Tempo di lettura: 4 minutiJOE BIDEN GRAZIA IL FIGLIO HUNTER: ‘COLPITO PER COLPIRE ME’TRUMP: VALE ANCHE PER CAPITOL? MOSCA: CARICATURA DEMOCRAZIAJoe Biden grazia il proprio figlio Hunter Biden, che era in attesa di sentenza in due distinti processi per possesso illegale di un’arma e per evasione fiscale, a 50 giorni dalla fine del mandato. ‘Avevo detto che non avrei interferito con il processo decisionale del dipartimento di giustizia e ho mantenuto la parola – ha detto Biden – ma Hunter è stato perseguito in modo selettivo e iniquo per colpire me’. Trump chiede ironico se la grazia ‘anche per coloro che hanno partecipato all’assalto a Capitol’. Per Mosca, si tratta di ‘una caricatura della democrazia’, SI DIMETTE L’AD. NUOVO CEO ENTRO METÀ 2025LA POLITICA VUOLE ELKANN IN PARLAMENTO, I SINDACATI UN PIANOSi ècon effetto immediato l’ad di, Carlos, dimissioni accettate dal consiglio di amministrazione.