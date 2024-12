Movieplayer.it - Kraven Il Cacciatore: Sony pubblica i primi otto minuti del cinecomic, basterà a convincere il pubblico?

Leggi su Movieplayer.it

Lasta cercando diilad accorrere in sala per il nuovo capitolo del suo universo di Spider-Man condivisoha diffuso in streaming idi- Il, nuovo capitolo dell'universo condiviso dei villain di Spider-Man alla disperata ricerca di approvazione da parte del, mai pienamente convinto da queste storie. Si tratta di una mossa senza precedenti e di un approccio tipicamente riservato all'arrivo di un grande blockbuster sulle piattaforme digitali. Sembra che lavoglia dare ai fan un'idea più precisa di cosa aspettarsi dall'atteso debutto diin live-action e in questo sneak peek ricco di azione e sangue c'è molto materiale a disposizione. Nell'anteprima, seguiamomentre viene trasportato in .