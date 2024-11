Iltempo.it - Ligabue inarrestabile: "La notte di certe notti" sbarca alla Reggia di Caserta

Qualcuno, tra i fedelissimi fan del "Bar Mario" (e non solo), lo aveva intuito già da qualche ora: Lucianonon era in Campania solamente per sorseggiare 'na tazzulella 'e café. La festa non si ferma. Dopo il 21 giugnoRcf Arena di Reggio Emilia, quando il rocker tornerà a Campovolo a 20 anni di distanza dprima volta, sabato 6 settembre 2025 "Ladi" continuerà nell'affascinante venue delladi. Uno dei luoghi più belli e iconici del mondo farà da sfondo al primo grande evento al sud della carriera del cantautore. Doppietta di concerti da segnare sul calendario, dunque. Il cantautore di Correggio, che festeggerà insieme ai fan i 30 anni di "" e dell'album "Buon compleanno Elvis", pensa sempre in grande e sorprende chi lo supporta dal primo giorno.