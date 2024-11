Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 30 novembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di302024. Ariete Quasi spettacolare il finale di. Luna in Scorpione nella prima parte del giorno, poi transita in Sagittario e diventa Luna nuova domani e lunedì. Forma aspetti con i pianeti che contano per il vostro successo, essendo sollecitata da Marte molto passionale risveglia i coniugi distratti o assenti. Mercurio positivo sviluppa pensieri, i pensieri sviluppano azioni e le vostre saranno vincenti anche per il futuro. Chi cerca successo all'estero, Giappone e Corea del Sud sono del vostro segno. Toro Una passeggera sensazione di solitudine. Unindicato per restare un po' da soli con i propri pensieri, capirete meglio l'importanza che hanno nella vostra vita certe persone e certi contatti professionali.