Eccellenza, in campo oggi pomeriggio per l’anticipo. Palazzi pronto al debutto. La Baldaccio sfida l’Asta

Gioca d’anticipo il campionato diche parte questocon lain programma alle 14.30 suldi Colle Val d’Elsa trae laBruni. I padroni di casa con i loro 17 punti cercando di entrare, puntando a raccogliere un successo, sul trenino playoff. Per quanto riguarda invece laBruni la partita di questosegnerà l’inizio della seconda esperienza di Marioalla guida dei biancoverdi. In settimana infatti si è consumato la separazione tra la società di Anghiari e il tecnico Baldolini, all’indomani del ko patito in campionato contro il Foiano. Il 3-0 messo a segno dagli amaranto è costato la panchina al tecnico dellache adesso si ritrova al quintultimo posto in una posizione davvero scomoda visto che insieme ai biancoverdi a quota 11 punti figurano anche Sinalunghese e Lanciotto, mentre fanalini di coda con 10 punti a testa sono Fortis Juventus ed Antella.