Scuolalink.it - Bonus Trasporti 2025: nuove opportunità per chi utilizza mezzi pubblici

Leggi su Scuolalink.it

Neltornano le agevolazioni per incentivare l’uso dei, sia a livello nazionale che locale. Tra le novità più rilevanti, la Carta Dedicata a te, che integra il precedente, e una serie di iniziative promosse da regioni e comuni. Queste misure puntano a sostenere economicamente famiglie, studenti, anziani e altre categorie, rendendo più accessibile la mobilità. Carta Dedicata a te: un aiuto concreto per la mobilità La Carta Dedicata a te, rinnovata nella Legge di Bilancio, offre un contributo fino a 500 euro per le famiglie idonee. Questa somma può coprire abbonamenti aie altre spese legate alla mobilità. La misura si rivolge ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, con un ISEE inferiore a 15.000 euro, e senza membri che percepiscono altri sostegni al reddito.