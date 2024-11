Lettera43.it - Rai, è ancora Lega contro Forza Italia: dopo il canone, la sfida sul tetto pubblicitario

Raffaele Nevi, portavoce dile tensioni tra il suo partito e ladi Matteo Salvini aveva affermato che il Carroccio avrebbe dovuto darsi «una calmata, abbassi i toni e torniamo a parlarci di più». All’indomani delle sue dichiarazioni, invece, i due partiti si sono ritrovati davanti a un nuovo confronto acceso. Stavolta è stato il leghista Stefano Candiani a punzecchiare gli azzurri. Il deputato è il primo firmatario di una proposta di legge con cui lapunta ad aumentare di un punto percentuale ildella Rai. Ilsi andrebbe a ridurre ogni anno del 20 per cento.Stefano Candiani (Imagoeconomica).Il deputato Candiani: «Polemiche bizzarre»Candiani, come riportato da Repubblica, ha spiegato: «Resta in campo la proposta di legge sui tetti pubblicitari che punta gradualmente a liberare glini dal, una tassa odiata, dando al contempo opportunità di crescita anche ad una azienda come la Rai.