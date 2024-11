Oasport.it - Quali sono i primi tornei WTA del 2025: dove giocheranno le italiane

Il ranking WTA di fine anno è stato rilasciato lunedì 11 novembre, al termine delle Finals, mentre nella settimana successiva si è conclusa la Billie Jean King Cup, trionfale per l’Italia: sebbene siano ancora in corso deidi categoria 125, che si concluderanno domenica 15 dicembre, per il tennis femminile di pensa già al.Ad aprire le danze sarà la United Cup, che si svolgerà tra Perth e Sydney da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio, ma nella stessa settimana sianche i500 di Brisbane, in Australia, e 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, a partire dal 29 e dal 30 dicembre 2024.Al momento si conoscono le iscritte solo per quel che riguarda la United Cup: per il comparto femminile scenderanno in campo Jasmine Paolini, Sara Errani ed Angelica Moratelli.