L’America presa a tradimento. Forse Kamala dovrebbe chiedere l’annullamento delle elezioni

. di Luther King, Steinbeck, Bob, Pete, Grace, Leonard; “Nixon Boia!”. Il Paese dei miei sogni giovanili. A vent’anni ero nel quartier generale di Jimmy Carter (Atlanta), quando divenne presidente.. se te la giravi in autostop/greyhound, facevi subito amicizia: poi ti ospitavano a casa, aperti allo straniero e al diverso. L’amicizia! Per me è fare insieme progetti (audaci) e realizzarli divertendosi!vincente Prendete tre oligarchi oggi molto noti in America: Trump, Putin (scusate) e Musk; un americano, un russo, un sudafricano. Cos’hanno in comune? I soldi?! L’ideologia? O piuttosto, dei progetti? Ultimamente pare si frequentino spesso. Elon, che ha fatto campagna elettorale con Donald, è stato fotografato due volte a Mosca con Vladimir Vladimirovich; la terza volta hanno fatto pure il comunicato: è un’amicizia recente.