Domani Lamine Yamal tornerà al Barcellona

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-29 17:00:08 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:dall’infortunio contro il Las Palmas dopo essere stato convocato dal.Il 17enne ha riportato un infortunio alla caviglia contro la Stella Rossa Belgrado il 6 novembre e ha saltato le partite di campionato con Real Sociedad e Celta Vigo e la partita infrasettimanale di Champions League contro il Brest.La sconfitta contro la Sociedad e il pareggio con il Celta significano che il vantaggio del Barça in testa alla Liga è stato ridotto a quattro punti, con il Real Madrid, secondo in classifica, che ha una partita in mano e l’allenatore Hansi Flick è lieto di avere di nuovo a disposizione il nazionale spagnolo. HANSI FLICK: “è tornato ed è pronto per giocare.