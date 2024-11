Lanazione.it - Al via da sabato 28 dicembre la stagione 2024/25 del Teatro Comunale di Cavriglia

Arezzo, 29 novembre– Al via da28la/25 deldi. Sei appuntamenti fino ad aprile con autori e interpreti di primo piano della scena nazionale. Veronica Pivetti, Dario Ballantini, Stefano Fresi, Beatrice Visibelli, Giampietro Ingrassia sono solo alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazionee la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il programma Il sipario sulladelsi alza28(ore 21.30) con il gospel di JP AND THE SOUL VOICES. JP & the Soul Voices è un gruppo gospel che ha base nella zona centrale della Florida, nel profondo sud degli Stati Uniti. Il leader e fondatore del gruppo, "JP" Polk è un pastore e musicista con esperienze in ambito nazionale e internazionale.