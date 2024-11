Ilrestodelcarlino.it - Il Potke una garanzia,. Chinenyeze trascina. Balaso le prende tutte

7,5. Primo set datore assoluto, nei momenti chiave la palla va a lui che senza paura la butta giù. È in formato olimpico e si vede. Gargiulo 7. Esce all’improvviso dal nulla e piazza i due ace decisivi che valgono il terzo set. Protagonista a sorpresa nel momento più caldo della serata. Chapeau. Loeppky 5,5. L’ingresso nel primo set non è fortunato e becca un ace da Tatarov che riapre (momentaneamente) il parziale.7,5. A tratti quasi ingiocabile sia in ricezione ma soprattutto in difesa. Sbaglia un appoggio facile nel terzo set e sembra quasi impossibile. Ma lui è capitano, riferimento e uomo squadra: lo trovi sempre lì nel mezzo a tirare su tutto.assoluta come sempre. Boninfante 6,5. Distribuisce velocemente appena la ricezione lo consente, per il resto si appoggia sui riferimenti più caldi a seconda dei momenti:nel primo set, Lagumdzija nel secondo.