Ilgiorno.it - “Deby aveva paura di morire ma ha pensato a nostra figlia. Sono distrutto ma lei mi darà la forza di andare avanti”

Como, 26 novembre 2024 – "Non mi stacco da lei,annientato ma devo avere l’energia cheper Megan. Mi aiutano i miei genitori e la mamma di Deborah". Massimo Chinaglia ha perso la sua “” ma deve continuare adsulla strada che lei stessa gli ha indicato. Perché Deborah Vanini ha deciso di sacrificare la sua vita per la piccola Megan, frutto del loro amore. Massimo Chinaglia intervistato da La Stampa e Corriere della Sera lo racconta il giorno dopo il funerale della donna di Como morta a 38 anni rinunciando di curarsi per un tumore pur di salvare lachein grembo. "Laha messo sempre gli altri al primo posto. Hasempre prima agli altri che a se stessa. Lo ha fatto anche per. Ha scelto di proteggere lei piuttosto che curarsi.