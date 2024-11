Notizie.com - Canone Rai: cosa sta accadendo tra Lega e Forza Italia dopo no degli azzurri

vota contro l’emendamento dellasul taglio delRai. Maggioranza spaccata? Il dibattito.L’emendamento sulRai all’interno del dl Fisco ha diviso nel voto i partiti di maggioranza.ha votato contro il taglio da 90 a 70 euro, schierandosi con il Pd.“Abbiamo votato in ragione dei nostri convincimenti”, ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dialla Camera in un’intervista a La Stampa. “Non si possono spendere 430 milioni di euro di soldi pubblici per darli alla Rai e ristorarli di 20 euro tolti al”. E in generale: “se ci sono 430 milioni disponibili allora vanno utilizzati per le priorità indicate dal governo, ad esempio il taglio delle aliquote fiscali”. La spaccatura sul taglio alarriva mentre è in corso il dibattito sulla legge di Bilancio sul taglio dell’Irpef.