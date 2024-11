Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. La Pianese si prepara a sfidare il Pineto. Nicoli non si fida. "Partita complicata»

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ un buon momento, per la, che, dopo il pareggio in extremis con il Legnago, terzo risultato utile di fila, si è portata a quota 24 in classifica, momentaneamente al settimo posto. "Ci abbiamo provato fino all’ultimo a rimettere in piedi la gara – ha spiegato il centrocampista Simone(nella foto) –: laè stata forse più difficile di come ce la aspettavamo, l’abbiamo approcciata in modo diverso dal solito. Aver portato a casa un punto è stato importante". Nessuna sosta: domani sera, alle 20,30, la ssul campo del, reduce dal successo con il Pescara capolista. "Mi aspetto una gara molto– ha sottolineato il bianconero –. Del resto questo girone conferma ogni domenica di essere particolarmente impegnativo. Ma se noi entriamo in campo come sappiamo, con la nostra aggressività e il giusto atteggiamento, facendo le cose che prepariamo in settimana, possiamo dire la nostra".