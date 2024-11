Ilrestodelcarlino.it - Maiolati Spontini domenica inaugura un cinematografo

(Ancona), 27 novembre 2024 . Appuntamentoalle 16, a Moie nei locali adiacenti l’ex palestra scolastica di via Trento, al civico 2, per l’zione del “Elio Cannoni”. L’Amministrazione comunale e l’associazione culturale “Fotoclub Effeunopuntouno” presenteranno alla cittadinanza il nuovo polo dedicato al cinema, alla fotografia e agli audiovisivi. Oltre ad accogliere la sede del fotoclub, riconosciuto come ente benemerito della fotografia italiana, e quella del Gam (Gruppo Audiovisivi Marche), ilospiterà al suo interno la cineteca “Elio Cannoni”, dedicata alla memoria del cittadino moiarolo, cinèfilo, grande appassionato di cinema che trascorse gran parte della sua vita a raccogliere e conservare materiale audiovisivo donato nel 2007, dopo la sua morte, al comune dicome lascito da parte dei familiari.