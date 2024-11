Sport.quotidiano.net - Il Grifone rigenerato. Consonni, il mister mago

Settimana "corta" per I biancorossi diche torneranno in campo sabato allo "Zecchini", inizio alle 15.30, nell’anticipo della quattordicesima giornata del girone d’andata. Ospite del Grosseto l’undici dell’Ostia Mare che si presenta in Maremma dopo la sconfitta casalinga subìta ad opera del Flaminia Civitacastellana. I biancoviola diMinincheri in classifica viaggiano a quota 17 contro i 21 dei biancorossi che sono entrati nella zona playoff. Un cammino davvero interessante quello intrapreso da Cretella e compagni con l’arrivo diin panchina che sta riportando entusiasmo fra I tifosi e gli sportivi maremmani anche se il distacco (9 punti) dalla capolista Livorno, al momento, appare incolmabile. "Ma tutto può succedere dal momento che vi sono ancora 21 partite da disputare", sostengono i "fedelissimi" che ogni pomeriggio seguono le sedute di allenamento dei biancorossi.