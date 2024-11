Anticipazionitv.it - Grande Fratello, riunione d’emergenza: cosa rischia Signorini

La puntata deldel 26 Novembre 2024, condotta da Alfonso, ha segnato un risultato poco incoraggiante. Nonostante la trasmissione sia durata fino all’1:30 di notte, il reality show di Canale 5 ha attirato appena 1 milione e 825 mila spettatori, registrando uno share inferiore al 14%. Un dato deludente che ha spinto i vertici di Mediaset a convocare una. La notizia è stata riportata in anteprima da Blog Tv Italiana sul social X, con un messaggio che sottolinea la gravità della situazione.Pier Silvio Berlusconi insoddisfatto delSecondo quanto riferito da Blog Tv Italiana, Pier Silvio Berlusconi avrebbe espresso la sua delusione per il risultato finale del reality, pur continuando a stimare Alfonso. Il portale aggiunge: “Nonostante la stima, riferiscono che Pier Silvio Berlusconi sia non più soddisfatto del prodotto finale firmato da Alfonso