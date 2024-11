Ilgiorno.it - Condannato il falsario che viveva nel bunker-sauna di Cinisello. Chi è Paolo Malvini e cosa c’entra Irene Pivetti

Balsamo (Milano), 27 novembre 2024 –a 5 anni e 1 mese di reclusione per falso e ricettazione di documenti, assolto dall'accusa di essere stato il "regista" e il "direttore" di un'associazione per delinquere finalizzata ad una truffa milionaria sui fondi Covid che avrebbe visto tra le vittime anche l'ex presidente della Camera dei deputati. Però gli atti del processo tornano alla Procura per verificare l'eventuale reato di riciclaggio. È la sentenza decisa ieri dal collegio di giudici del Tribunale di Monza nei confronti diVincenzo, 57enne, scovato nel marzo 2022 nel suo nascondiglio in una specie diBalsamo.era al centro di un'inchiesta della Guardia di Finanza di Asti che nel 2022 ha portato a 10 arresti.