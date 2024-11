Lanazione.it - Rimuove braccialetto elettronico e va in cerca della moglie, arrestato a Viareggio

, 26 novembre – La polizia diha eseguito l’arresto di un 31enne dopo numerose violazioni al divieto di avvicinamento alla. L'uomo, di nazionalità tunisina e residente a, era stato denunciato a dicembre 2023 per maltrattamenti e atti persecutori, per poi essere sottoposto al divieto di avvicinamento con annesso. Tra le altre violazioni, durante un controllo di polizia, l'uomo aveva rimosso la cavigliera, dichiarando di averla perduta. Dopo essere stato rintracciato dai poliziotti, è stato accompagnato negli uffici del commissariato per tutti gli adempimenti del caso e al termine trasferito nella casa circondariale di Lucca.