Iodonna.it - «Quest'anno (celebriamo la Giornata nazionale contro la violenza sulle donne) con un'iniziativa concreta che comincia in questo momento e spero si concluderà l'8 marzo»

Roma, 25 nov. (askanews) – “lala) con un’cheinsil’8. È stato dato mandato agli uffici della ministra Casellati e ai miei uffici di predisporre con decreto interministeriale un tavolo di lavoro presso la presidenza del Consiglio per redigere un testo unicola“: lo ha annunciato la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, nel corso del suo intervento alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri in occasione dellainterper l’eliminazione della. Leggi anche › 25 novembre 2024: richieste e condanne esemplari, la battaglialacontinua “I ministeri coinvolti sono numerosi e anche con il coinvolgimento della commissione bicameraleil femminicidio, da cui è anche partita l’idea.