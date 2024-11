Ilfattoquotidiano.it - Migranti, il governo incassa la fiducia sul decreto “flussi”. Dall’ingresso per lavoro ai trattenimenti in Albania, cosa c’è nel testo

Il diciassettesimocon cui ilMeloni ha riscritto le norme sull’immigrazione hato laalla Camera, con 180 sì e 106 no. E’ il” 145 dell’11 ottobre scorso, che supera così il primo step dell’iter di conversione in legge, prima di approdare al Senato. A finire nel provvedimento è stato anche ilcosiddetto “Paesi sicuri“, varato lo scorso 23 ottobre dopo la liberazione dei primi richiedenti asilo dai centri italiani inper decisione del tribunale di Roma alla luce della nota sentenza della Corte di giustizia europea. Oltre alla compressione dei tempi per l’esame in commissione Affari costituzionali, le opposizioni hanno duramente attaccato gli emendamenti presentati all’ultimo dal, come quello che toglie ai tribunali la convalida del trattenimento amministrativo deisottoposti a procedure d’asilo in frontiera, e lo affida alle Corti d’Appello in composizione monocratica.