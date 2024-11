361magazine.com - ll campione Nino Pizzolato indagato per violenza sessuale

I fatti risalgono a due anni faC’è il nome di Anto, bronzo a Parigi e Tokyo nel sollevamenti pesi, tra i nomi degli. indagati (quattro) per.I fatti risalgono a due anni fa e a denunciare è stata una turista finlandese di 29 anni. Il processo è iniziato a fine 2023.Nelle ultime oreè comparso davanti al collegio con gli altri tre amici accusati sempre di: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì.I quattro si sarebbero conosciuti nel corso di una cena in un ristorante: la finlandese e le amiche avrebbero poi fatto serata e quest’ultima, a differenza delle amiche sarebbe tornata in hotel.La ragazza avrebbe bevuto e per questo i pm contestano agli imputati di aver approfittato delle condizioni della ragazza.Leggi anche: Omicidio Cecchettin: chiesto l’ergastolo per Turetta La donna sarebbe stata poi costretta ad aver rapporti sessuali e la cosa si sarebbe interrotta quando la finlandese ha iniziato a piangere.