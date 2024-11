Ilfattoquotidiano.it - La boxe elegge il suo presidente, ma è polemica sul sistema di voto. L’accusa: “Vergognoso mercato delle deleghe”

Ildella Federazione Pugilistica Italiana verrà eletto il prossimo 14 dicembre, siamo in piena campagna elettorale dei tre candidati (il viceuscente Fabrizio Baldantoni, iluscente Flavio D’Ambrosi e Giuseppe Macchiarola, che non ha avuto incarichi nell’ultimo quadriennio) ma a far discutere è soprattutto ildivigente nellaazzurra. In un’unica sede nazionale (Roma) alle urne ci andranno i rappresentantiassociazioni/società sportive, degli atleti e dei tecnici. I rappresentanticentinaia società sportive aventi diritto, oltre al proprio, possono essere portatori di tredi altrettante “palestre”.Tutto normale? Andrea Locatelli è stato candidato alla presidenza nel 2017 e ha perso per diciassette voti (298 contro 315) le elezioni, le penultime, quelle vinte da Vittorio Lai.