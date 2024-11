Secoloditalia.it - I sindacati elogiano Lollobrigida: il dl che valorizza i lavoratori della pesca è strategico

Leggi su Secoloditalia.it

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione del disegno di legge sullazionerisorsa mare, che contiene due misure molto attese per il sostegno dei. Dopo l’approvazionemodificalegge 102 che equipara il settorea quello dell’agricoltura e il deciso cambio di paradigma nei confrontiCommissione Europea, il Governo mostra attenzione nei confronti di un settoreper il paese che garantisce non solo approvvigionamento di cibo di qualità, ma anche cultura e tradizione nelle nostre marinerie”. Questa la dichiarazione deiFai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-, riguardo all’approvazione del Dlzione risorsa mare in Consiglio dei ministri.Isul sostegno aitori: “Norma utile a preservare i livelli occupazionali”“In primo luogo, diamo atto del recepimentopreoccupazione da noi espressa in merito al ricollocamento deiche rimarranno senza occupazione in seguito all’adesione delle imprese alla misura di arresto definitivo.