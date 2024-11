Superguidatv.it - GialappaShow, Giovanni Vernia e la divertente parodia di Achille Lauro – Video Tv8

La nuova edizione del, in onda ogni lunedì alle 21:30 su TV8 e Sky Uno, ha accoltotra le sue esilaranti new entry. L’attore comico, noto per la sua abilità di trasformismo e il suo humor graffiante, ha fatto centro con una straordinaria imitazione di. Nei panni dell’eccentrico artista, attualmente giudice di X Factor,ha portato sul palco una versione parodistica del cantante che ha lasciato il pubblico in visibilio.Con il suo stile unico e inconfondibile,ha reinterpretato alcune celebri canzoni italiane, esplorandone il tema del dolore in chiave ironica. Tra i brani analizzati, Gelato al cioccolato di Pupo e l’intramontabile Il coccodrillo come fa? hanno assunto una nuova dimensione sotto la lente creativa del comico. Il contrasto tra la profondità del “dolore” cheattribuisce alle canzoni e la leggerezza dei testi originali ha scatenato risate fragorose in studio e tra gli spettatori.