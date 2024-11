Ilrestodelcarlino.it - ‘Atletica per tutti’, nuova serata per tenersi in forma

Nuovo appuntamento conper, il progetto realizzato da Atletica Copparo, con il patrocinio del Comune, per contrastare l’abbandono sportivo in età giovanile. Dopo latenuta dalla psicologa Elisa Massimo, sarà il nutrizionista Luca Furini a tenere il workshop ’Oltre il risultato. Corrette abitudini alimentari per lo sport’ domani, alle 21, in Galleria civica Alda Costa. L’ingresso è gratuito (prenotazione obbligatoria 347 6595646, [email protected] ). I due incontri sono parte di una serie di azioni che Atletica Copparo propone, fra cui la possibilità di svolgere un allenamento settimanale di atletica leggera, dedicata a corsa, salti e lanci, a costo calmierato, ogni giovedì alle 18 allo stadio Decimo Preziosa.