Liberoquotidiano.it - "Ho provato diverse droghe. Quali sono quelle interessanti": Belve, le parole choc della Golino

Leggi su Liberoquotidiano.it

Seconda puntata di "", il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle: l'appuntamento è per martedì 26 novembre, in prima serata su Rai 2. Tra gli ospiti Valeria, l'attrice più hollywoodiana del cinema italiano con 90 film girati e 70 premi ricevuti che - tra aneddoti e confessioni - regala un'intervista intensa. Alla domanda di Fagnani sull'amoresua vita dice: "Non faccio il nome, ho paura che mentirei.stata sincera finora, non voglio dirle una bugia adesso". E svela poi di essere oggi una donna innamorata. Confessa poi di "aver provate tante"ma "nonsceme. Lepsichedeliche sì, trovo siano".che certamente faranno discutere. Nell'intervista, sulla dolorosa finerelazione con Scamarcio, l'attrice e regista ammette: "Pensavo fosse l'uomomia vita".