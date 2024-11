Volley maschile Superlega 2024 2025 | Trento travolge Monza in tre set

Leggi su Sportface.it

con un secco 3-0 (25-15, 25-16, 25-20) nella partita valevole per la nona giornata di andata del campionato didi. Partita senza storia alla ilT quotidiano Arena di. Dopo una prima fase di equilibrio (5-5), i padroni di casa spingono al servizio (10-8) e allungano (13-9). I brianzoli di Massimo Eccheli non riescono ad accorciare (19-13) e l’Itas Trentino chiude rapidamente la prima frazione. La squadra di Soli prende subito il comando anche nel secondo set (10-5) e controlla agevolmente il punteggio (20-14) fino al 25-16 che vale il doppio vantaggio nel match. Nel terzo set la Mint Veroprova a rimanere incollata agli avversari (7-6), ma il servizio poco velenoso non consente ai brianzoli di mettere realmente in difficoltà gli avversari (16-12).