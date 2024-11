Ilrestodelcarlino.it - Pescatori ricevuti dal Papa: "Il mare palestra di vita"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Innon si va da soli. Per gettare le reti è necessario faticare insieme, come equipaggio, o meglio ancora come una comunità in cui, pur nella diversità dei ruoli, il successo del lavoro di ciascuno dipende dall’apporto di tutti". È l’unità che contraddistingue chi lavora ine deve essere punto di forza per affrontare le difficoltà. Una caratteristica richiamata daFrancesco nel messaggio rivolto ieri alle delegazioni dei. All’incontro con il Santo Padre erano presenti anche le Marinerie dell’Emilia-Romagna, tra le quali Porto Garibaldi, Goro e Gorino. L’Udienza privata ha rappresentato un’opportunità per mettere in luce i grandi problemi che attanagliano la pesca: dal cambiamento climatico e invasione di specie aliene e massive come il granchio blu alla continua riduzione della flotta, dall’invecchiamento deiprofessionali alle criticità legate al ricambio generazionale e ancora la sostenibilità a 360 gradi (economica, sociale, ambientale).