"Mi fo*** sempre". Clamoroso sfogo durante la gara: la radio è accesa, caos in Ferrari

Tensione altissima in casaal termine del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 2024. Mentre Max Verstappen celebrava il suo quarto titolo mondiale consecutivo, Charles Leclerc, giunto quarto alle spalle delle due Mercedes e di Carlos Sainz, ha scatenato una furia inaspettata viacontro il suo compagno di squadra, accusato di non aver rispettato le indicazioni del team. Leclerc non ha usato mezzi termini: “Certo, ho fatto la mia parte, ma comportarsi con gentilezza mi f**e. Non si tratta solo di gentilezza, ma di rispetto. So che dovrei mantenere il silenzio, ma a un certo punto questo continua a fare le sue solite cose, quindi.” ha esclamato il pilota monegasco subito dopo la fine della corsa. Il team principal Frederic Vasseur è dovuto intervenire inper cercare di fermare la sua esplosione di emozioni.