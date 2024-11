M5S, oggi si chiude Nova, attesa per voto su alleanze e Grillo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 nov. (askanews) – Seconda giornata di, la kermesse del Movimento 5 stelle che conclude il “processo costituente” avviato dal leader Giuseppe Conte dopo la sconfitta elettorale delle europee. Prima delle conclusioni affidate a Conte, al palazzo dei Congressi dell’Eur il momento clou sarà la proclamazione dei risultati delon line degli iscritti sui quesiti elaborati nelle fasi precedenti ai tavoli tematici,dopo le ore 15. Altemi programmatici,, nome e simbolo, limite dei due mandati elettivi nelle istituzioni e soprattutto ruolo del garante, attualmente ricoperto, con vasti poteri e vita natural durante, dal fondatore del Movimento, Beppe. Che ha contrastato duramente in questi mesi l’iniziativa di Conte e contestato la revisione della platea degli iscritti ammessi ale le procedure scelte per il “processo costituente”, ma contrariamente alle attese di alcuni dei suoi fedelissimi, non ha promosso azioni legali per bloccare tutto.