Feng Shui: armonia negli spazi, serenità nell'anima

Sono da sempre una fervente ammiratrice del, questa meravigliosa disciplina millenaria che ci insegna a vivere incon loo che ci circonda. Non è solo una questione di estetica o di ordine: ilè un’arte e una scienza insieme, un modo per bilanciare le energie della casa e, di riflesso, quelle dell’anima.Per chi non fosse ancora familiare con il termine – anche se ormai è conosciuto da molti – ilsignifica letteralmente “vento e acqua”, due elementi che evocano movimento, vitalità, trasformazione. È un invito a vedere la casa non solo come un luogo fisico, ma come un organismo vivo, con un flusso di energia che può sostenere o ostacolare il nostro benessere.Mi affascina il modo in cui questa pratica possa trasformare un ambiente apparentemente ordinario in unoo che ispira, forza e gioia di vivere.