Oasport.it - Salto con gli sci: Hoerl davanti in qualificazione a Lillehammer, fuori tutti gli italiani

Leggi su Oasport.it

Si è chiusa ladella gara di debutto di Coppa del Mondo dicon gli sci in quel di, in Norvegia. Sono buone le notizie in casa Austria, dal momento che a guidarle è Jan. Per lui, da stanga 8 in una situazione anche di vento che costringe a numerosi cambi, 141 metri (unico a superare l’HS) e 156.4 punti per andare a comandare la situazione.Seconda posizione per Pius Paschke: il tedesco, che arriva a 135.5 metri con 144.4 punti, precede di 3 il primo dei padroni di casa, Marius Lindvik, che si attestatanto all’austriaco Stefan Kraft, che parte da questo 140.3 per la difesa di quella che, l’anno scorso, è stata la sua terza Coppa del Mondo dopo quelle del 2017 e del 2020. Quinta posizione per il suo connazionale Daniel Tschofenig a 136.5.Distante da lui di mezzo punto è lo svizzero Gregor Deschwanden, che va a precedere le altre due speranze di Norvegia per la stagione, Halvor Egner Granerud e Johann Andre Forfang: l’uno va fino a quota 137, ma sono 132.