Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, c’è totale equilibrio! Tutti i precedenti

Leggi su Dailymilan.it

Ildi Paulo Fonseca si prepara a affrontare a San Siro lanella tredicesima giornata di Serie A: itra le formazioniIlaffronterà lasabato 23 novembre alle ore 18 a San Siro nella tredicesima giornata di campionato. Un grande classico del calcio italiano.I, alla vigilia dell’incontro in programma, sono quasi perfettamente in.Infatti, la formazione rossonera allenata da Paulo Fonseca ha raccolto nella storia 35 vittorie casalinghe contro le 32 ottenute dallafuori casa su undi 109. Sono, di conseguenza, 42 le sfide terminate con un pareggio tra i due club.Ilvuole ritrovare la vittoria a San Siro contro laView this post on InstagramA post shared by daily