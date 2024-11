Skeleton Crew | il Jod Na Nawood di Jude Law dichiara di essere uno Jedi nelle prime clip

Leggi su Cinefilos.it

: il Jod NadiLawdiunoLa nuova serie Disney+ della saga di Star Wars,, sarà presentata in due episodi il 3 dicembre e Lucasfilm ha ora condiviso alcuni nuovi spot televisivi, una featurette e lecomplete dello show. Nella prima, i nostri giovani eroi incontrano un droide di nome SM-33 (doppiato da Nic Frost), che Fern (Ryan Kiera Armstrong) rivendica come proprio dopo avergli comunicato di aver ucciso il suo capitano. Fortunatamente, il droide riconosce Fern come suo nuovo leader e sembra unirsi all’equipaggio.L’altramostra il tentativo della banda di convincere il misterioso Jod NadiLaw a tornare per l’SM-33, ma lui è riluttante a farlo.sta chiaramente fingendo diun(e sembrasensibile alla Forza in base a quanto si vede in uno degli spot televisivi), ma qualcosa ci dice che non è del tutto onesto con i suoi nuovi compagni.