Gaeta.it - Rallentamenti sulla ferrovia adriatica: disagi tra Bari Santo Spirito e Bari Parco Nord

Facebook WhatsAppTwitter Un significativoo ha colpito la reteria, in particolare tra. La problematica è emersa a causa di alcune situazioni di emergenza che hanno coinvolto migranti in fuga, che avrebbero oltrepassato la recinzione di sicurezza presente intorno alla zona. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità competenti e ha causato notevoliai passeggeri.Circostanze dell’accadutoLa giornata di ieri è stata segnata da eventi imprevisti che hanno avuto luogo nel pomeriggio, precisamente alle 14:00. Un gruppo di migranti, provenienti dal Centro di accoglienza per richiedenti asilo , ha scavalcato la recinzione perimetrale, suscitando preoccupazioni e allerta tra i pendolari e i viaggiatori. Nonostante Trenitalia avesse già innalzato la recinzione, la situazione ha portato all’interruzione momentanea del serviziorio lungo un tratto cruciale di linea.