Linkin Park, il nuovo album al numero 1 della classifica Fimi/Gfk

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – ‘From Zero’, ildei, nella nuova formazione con Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, e i nuovi membri Emily Armstrong come co-vocalist e Colin Brittain come batterista, entra direttamente alunoufficiale/Gfk sia negliche nei vinili, a una settimana dall’uscita. La band americana tornerà in Italia live agli I-Days Milano 2025 il 24 giugno e sarà l’unico concerto in Italia del ‘From Zero World Tour’ che sta vedendo dila band sul palco dopo otto lunghi anni di assenza dal nostro Paese. Con l’è uscito anche il video del singolo ‘Two Faced’ che, come il precedente ‘Over Each Other’, è stato diretto da Joe Hahn e mostra la band, in completo scuro, sullo stesso palco del primo show che li ha visti protagonisti nella nuova formazione con Emily Armstrong alla voce.