Manuela Arcuri racconta del flirt con Totti | Cosa c’è stato davvero

Nel passato dici sono stati diversie amori con personaggi noti, addirittura uno con Francesco. L’attrice di Pupetta in un’intervista concessa al settimanale Oggi ha rivelato che tra lei e il Capitano c’èun bacetto ed ha aggiunto che lei voleva una storia.ha poi parlato della sua relazione con Gabriel Garko, sottolineando come lui fosse preso anche fisicamente: “c’ècon Francesco? C’èun bacetto, poco e niente. Io la storia l’avrei voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi e in fondo lo capisco. Qualnon ha funzionato, eravamo troppo giovani. La storia con Gabriel Garko? A me non ha mai detto che era tutto falso. Ildurò pochi mesi, lui sembrava preso, anche “fisicamente”.