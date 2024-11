Unlimitednews.it - Inaugurato “Il Poldi Pezzoli in Humanitas”, arte e capolavori in corsia

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Botticelli, Canaletto, Hayez, Pollaiolo, Sassoferrato entrano in ospedale.San Pio X e il Museosi uniscono in un progetto unico e suggestivo, che unisce bellezza e cura: “Ilin”. I grandidi pittura e le collezioni di orologi antichi e ceramiche del Museo, fiore all’occhiello della cultura a Milano, entrano nella quotidianità diSan Pio X, arricchendo di bellezza gli spazi ristrutturati e creando una connessione tra l’e le persone. In questo contesto rinnovato dell’ospedale cittadino, “Ilin” vuole rappresentare la dimensione più umana della cura e dell’attenzione alla persona. Un progetto che prosegue nel solco de “La Cura e la Bellezza” iniziata negli ospedalidi Bergamo con le opere d’di Accademia Carrara e proseguita all’IRCCS di Rozzano, con la Pinacoteca di Brera.