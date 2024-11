Romadailynews.it - Giornata nazionale degli alberi: protesta M5s contro l’abbattimento dei pini a Roma

I consiglieri M5s Diaco e Castagnetta in piazza con cittadini e comitati per difendere gli storicidella Capitale., 21 novembre 2024 – La, istituita per celebrare il valore ecologico del patrimonio arboreo, diventa occasione di. Il consigliere capitolino del Movimento 5 Stelle Daniele Diaco e la consigliera municipale del XIII Municipio Giuseppina Castagnetta hanno manifestato oggi in piazza di Villa Carpegna, insieme a comitati e cittadini,storicidel quartiere.In una nota, i consiglieri hanno denunciato: “abbatteinvece di proteggerli. Con noi ci sono i comitati L’Altra Italia, Tam, Amici di Villa Pamphili, Aurelio per l’Ambiente, Difendiamo idi, Villa Glori e Piccolomini.