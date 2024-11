Lanazione.it - Florence Queer Festival: il salto collettivo verso il futuro

Firenze, 21 novembre 2024 - Ricordare, condividere, rivendicare. Perché la memoria collettiva può riscrivere il presente e aiutare ad immaginare undi. Dove la lotta agli stereotipi, i pregiudizi e la violenza di genere non sia solo vago auspicio, ma patrimonio inestimabile dell'intera comunità. Per questo ilè un'esperienza unica e preziosa, che si rinnova ogni anno grazie alla tenacia militante di Sofia Carandini, presidente dell'associazione Ireos, le idee, le competenze e la professionalità delle direttrici artistiche Barbara Caponi e Elena Magini, e il sostegno convinto di Fondazione Sistema Toscana e Comune di Firenze. La ventiduesima edizione - in programma dal 27 novembre al 1 dicembre al Cinema La Compagnia nell'ambito della "50 giorni di Cinema a Firenze" - presenta cinque giorni di proiezioni ed eventi speciali, con ventitré titoli tra film, documentari e cortometraggi che raccontano le molteplici sfumature del mondointrecciando memoria storica e attualità.