Ilfattoquotidiano.it - Eni-Nigeria, le motivazioni della condanna ai pm De Pasquale e Spadaro: “Tralasciarono gli elementi nocivi alla loro tesi”

“Gli imputati hanno deliberatamente taciuto l’esistenza di risultanze investigative in palese e oggettivo conflitto” con laricostruzione accusatoria, spesa “in dibattimento (e nella requisitoria) a dispetto delle pressanti esortazioni ricevute da un soggetto specificamente qualificato, ossia un magistrato in servizio presso il medesimo ufficio di Procura, preoccupato per il vulnus arrecato dalle condotte omissive al corretto sviluppo del processo Eni-“. È un passaggio dellesentenza con cui lo scorso ottobre il Tribunale di Brescia hato a otto mesi di reclusione i pm milanesi Fabio Dee Sergio, accusati di rifiuto d’atti d’ufficio per non aver depositato atti favorevoli alle difese nel procedimento su una presunta maxi-corruzione internazionale di Eni in, chiuso con l’assoluzione definitiva di tutti gli imputati.