Anteprima24.it - Verso Taranto-Benevento: sopralluogo per l’abbattimento dello ‘Iacovone’, a breve il nuovo staff dirigenziale

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolto unin vista dell’imminente abbattimentostadio “Erasmo Iacovone” che sarà ristrutturato in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026 che si svolgeranno proprio a. Non è a rischio la disputa del match di sabato contro il, mentre andranno fatte della valutazioni per quanto concerne gli ultimi due impegni casalinghi degli jonici nel 2024 con molta probabilità con un numero ridotto di spettatori. Poi, salvo sorprese, la squadra disputerà le proprie gare interne a Francavilla Fontana o a Massafra.Dal punto di vista societario, dopo il cambio di proprietà, i nuovi vertici sono all’opera per dare un volto dial club e in tale ottica ail sodalizio rossoblù avrà un, come annunciato in una nota: “Apex Capital Global LLC comunica ai tifosi rossoblù di essere in procinto di nominare ildelFootball Club 1927.