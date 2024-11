Lanazione.it - Serata di musica e beneficenza per aiutare Aism

Un appuntamento da non perdere, dedicato allae alla solidarietà oltre che all’inclusione nel nome della. Conto alla rovescia a San Giuliano Terme per l’evento che vede protagonisti Bluesugar Zucchero Tribute Band e Associazione Culturale Artemide, due realtà importanti che assieme presentano l’evento intitolato “Voglio gridare amore, dieci anni di live un dono per” in programma per sabato al Pala Todisco di San Giuliano Terme alle 21. Gli amanti della buonae dellavivranno un’esperienza straordinaria e parteciperanno a un evento unico, che vedrà protagonisti il tributo a Zucchero Bluesugar, che nell’occasione festeggerà 10 anni di attività live, con il contributo di ospiti delle migliori tribute band che si esibiranno a favore di– Associazione italiana sclerosi multipla – sezione di Pisa.