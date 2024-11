Lanazione.it - Conferenza all’Università di Siena L’insostenibile peso dell’apparire. Bellezza, consapevolezza, libertà e salute

Arezzo, 20 novembre 2024 –di. Venerdì 22 novembre alle ore 10.00 al Campus del Pionta dell’Università disi terrà unadal titolo. L’evento è promosso da AltraPsicologia Toscana, una associazione di professionisti che si occupa di politiche per la professione di psicologo e di Psicologia in tutti i suoi campi di studio e applicazione. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti. L’iniziativa intende fare divulgazione per contrastare la tendenza che spinge a conformarsi a un ideale di perfezione stereotipato, perché il diritto allamentale si realizza anche attraverso il diritto ad avere un aspetto o un’identità non omologati.