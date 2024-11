Ilrestodelcarlino.it - Pietro Gasparri, il Papa mancato che fu artefice dei Patti Lateranensi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ebbi i natali il 5 maggio 1852 in Capovallazza, uno dei villaggi che formano il comune di Ussita, in mezzo ai monti Sibillini, a circa 750 metri su livello del mare". È una delle frasi che il cardinaledella codificazione canonica del 1917 e deidel 1929, scrisse nelle sue "Memorie". Alla loro stesura dedicò il proprio tempo dopo essere stato, dal 1914 al 1930, segretario di Stato di due Papi: di Benedetto XV, che lo nominò, e di Pio XI, che – dovendo a lui la propria elezione – lo confermò nell’incarico., infatti, nel 1922 fu ad un passo dal diventare l’undicesimo pontefice marchigiano e il terzo della provincia di Macerata, dopo Marcello II e Pio VIII. Dopo la morte di Benedetto XV,era il candidato predestinato, ma nel conclave non riuscì ad ottenere il quorum richiesto per l’opposizione dei cardinali francesi e spagnoli, che volevano eleggere uno di loro.